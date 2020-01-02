تسجيل
20:29 02 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    مظاهرات أمام مصرف لبنان - بيروت

    أزمة المصارف تتصاعد في لبنان.. وتحذيرات من التدويل

    © AFP 2019 / MAHMOUD ZAYYAT
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104361/84/1043618473.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202001021043943728-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%84/

    حذر خبراء اقتصاديون من تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان، خاصة في ظل معلومات غير مؤكدة وجود عشرات الدعاوى تقدم بها مودعون ضد مصارف لبنانية بتهمة احتجاز أموالهم.

    وكان قاضي الأمور المستعجلة في النبطية "جنوب لبنان" أحمد مزهر، أصدر قرارا واجب التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإلزام مصرف في مدينة النبطية بدفع قيمة حساب لديه قيمته 129 ألف يورو، من دون تأخير وتحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها 20 مليون ليرة عن كل يوم تأخير، بحسب جريدة الشرق الأوسط.

    مصرف لبنان المركزي في بيروت
    © AP Photo / Hussein Malla
    مصرف لبنان المركزي يوزع تعميما لكل البنوك التجارية
    من ناحيته قال الدكتور عماد عكوش الخبير الاقتصادي، إن عملية الحجز على الودائع في لبنان سواء كانت للبنانيين أو الأجانب هي عملية مخالفة لقانون النقد والتسليف الذي ينظم العمل المصرفي، كما أنه مخالف لقانون التجارة البري، والذي ينظم العلاقات التجارية بين الأفراد وبين الشركات في لبنان.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الخميس، أن البعض في لبنان لجأ إلى رفع دعاوى على المصارف، لتحرير ودائعهم، وأن بعضهم حصل على أحكام تلزم المصارف بالتنفيذ، إلا أن المصارف استطاعت أن تتملص من التنفيذ بالتحايل على القانون لناحية طريقة الدفع.

    وأشار إلى أن القضايا الخاصة بالأجانب وخاصة المقيمين في الخارج، يمكنهم الحصول على الأحكام وتنفيذها في الخارج، خاصة في الدول التي تتواجد بها فروع المصارف، أو عبر الحجز على أموال المصارف لدى البنوك المراسلة، والتي تبلغ بحسب الميزانية المجمعة للمصارف حوالي ٨ مليارات دولار تقريبا.

    ويرى عكوش أن هذه الدعاوى تزيد الأزمة في لبنان، خاصة إذا ما تم تنفيذ الأحكام، كون الودائع الموجودة في الخارج لدى البنوك المراسلة هي النسبة الأكبر من سيولة المصارف، وهو ما يؤدي إلى أزمة سيولة كبيرة، مما سينعكس حتما على سيولتها محلياً وبالتالي على حجم ما تدفعه للمودعين المحليين بشكل أسبوعي وفقاً لبرنامجها الحالي، بحسب قوله.

    وتابع: "أن التضييق على السحوبات من المصارف من قبل المودعين، يعني المزيد من التضييق على العمليات المصرفية الداخلية، أو مع الخارج وبالتالي مزيد من الانكماش لعدم قدرة المصارف على تلبية العمليات بنفس القدرة السابقة.

    فيما قال ياسر صبان الخبير الاقتصادي، إن لبنان قبل احتجاز أموال المودعين كان يتغنى بقطاعه المصرفي الحر، وكان هذا التغني بالملاذ الآمن هو أحد أهم أسباب الإيداعات الداخلية والخارجية.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" الخميس" أن اللعبة المصرفية التي تعتمد على المتوالية الهندسية المتناقصة في توليد النقد الوهمي الإئتماني انكشفت، وانكشف وهم النقود التي اختفت فجأة من التداول، تماما اختفى النقد من أسواق الولايات المتحدة سنة 2008 دون أن يعرف أحد أو يسأل عن مكان اختفائها.

    التظاهرات في وسط بيروت، لبنان 19 نوفمبر 2019
    © Sputnik . Zahraa Al-Amir
    أبرز الأحداث والمحطات السياسية الاقتصادية والأمنية في لبنان لعام 2019
    وشدد على أن قانون النقد والتسليف يفرض على المصارف التجارية تأمين جزء من المدخرات كاحتياطي إلزامي في البنك المركزي، وأن الكونترول المالي الحالي غير قانوني، لا على المقيم ولا على المودع غير اللبناني.

    واشار إلى أن من يقيمون دعوى قضائية اليوم يكسبون القضية، ويصدر الحكم القضائي لصالحهم، إلا أن مشكلة المودعين المخفية هي خطورة إعلان المصارف لإفلاسها، وعندها تتحرر من الحكم القضائي.

    ويرى أن سمعة القطاع المصرفي اللبناني تدهورت كثيرا، وأن المؤشر له انعكاسات خطيرة على الاقتصاد في لبنان مستقبلا.

    وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قامت الوكالة الدولية للتصنيفات الائتمانية "ستاندرد آند بورز"، بتخفيض تصنيف ثلاثة بنوك لبنانية، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

    وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية، أن البنوك الثلاثة التي تم تخفيض تصنيفها إلى درجة CCC من -B وهي "بنك عوده" و"بلوم بنك" و"بنك ميد".

    فندق لبناني
    © Sputnik . Zahraa Alamir
    الفنادق في لبنان آخر ضحايا الأزمة الاقتصادية والمالية... صور
    ووفقا للوكالة، فإن البنوك المستهدفة تعاني من ضغوط الطلب المتزايد على السيولة، وذلك بعد إغلاق المصارف اللبنانية لفترات طويلة، بسبب الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

    وتخطى سعر صرف الليرة في لبنان حاجز الـ2000 ليرة مقابل الدولار، الأمر الذي أثار الغضب الشعبي، خاصة في ظل عدم صرف الرواتب للموظفين من قبل المصارف.

    انظر أيضا:

    الليرة اللبنانية... عملة بأوراق روسية
    الرئيس عون يدعو إلى محاكمة مروجي الشائعات ضد الليرة اللبنانية
    مؤسسة فيتش تحذر من ربط الليرة اللبنانية بالدولار
    وكالة تدق ناقوس الخطر... الليرة اللبنانية بخطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ألعاب نارية أثناء افتتاح المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقى العسكرية برج سباسكايا في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 23 أغسطس 2019
    أفضل 100 صورة لـ"سبوتنيك" في 2019
    كل عام وأنتم بخير من فريق سبوتنيك!
    تهنئة من فريق "سبوتنيك"
    إنفوجراف.. خرافات منتشرة عن ضغط الدم
    6 خرافات عن ارتفاع ضغط الدم.. متى يقتلك
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك