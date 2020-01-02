صحيفة إسرائيلية: تركيا سلمت السلطة الفلسطينية الأرشيف العثماني

وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء أمس، الأربعاء، بأن الحكومة التركية قامت في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان ، بتسليم السلطة الفلسطينية، نسخة من الأرشيف العثماني الذي يضم عشرات الآلاف من وثائق التسجيل العقاري، في أراضي الإمبراطورية العثمانية، التي حكمت الأراضي الفلسطينية في الفترة ما بين 1516- 1917.

وأوردت الصحيفة أنه تم في البداية إيداع النسخة الكاملة الأولى من الأرشيف العثماني، في مبنى السفارة الفلسطينية بأنقرة، وفي مارس/آذار الماضي، تم نقل جزء من الأرشيف إلى مدينة بيت لحم الفلسطينية.

وذكرت الصحيفة العبرية أن المحامين الفلسطينيين التابعين للسلطة الفلسطينية يستخدمون مواد الأرشيف العثماني، للطعن في "امتلاك" إسرائيل للأراضي في جميع أنحاء فلسطين، وخاصة في القدس والضفة الغربية.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني، يوسف أدعيس، هو مفتاح هذا الأرشيف، الذي يحاول استخدامه بجانب المحامين الفلسطينيين.

وأرفقت الصحيفة شريط فيديو للرئيس التركي، أردوغان، وهو يهاجم فيه السياسات الإسرائيلية، ويندد من خلالها بسياسة "الاحتلال" للأراضي الفلسطينية.