إعلام: تحطم طائرة عسكرية سودانية ومصرع مسؤولين محليين

أعلنت وسائل إعلام محلية وعربية، مساء اليوم الخميس 2 يناير/كانون الثاني، عن تحطم طائرة عسكرية سودانية بالقرب من إقليم دارفور، ومصرع مسؤولين محليين كانوا على متنها.