وزير الدفاع اللبناني: ليس لنا أي دور رسمي في هروب كارلوس غصن

صرح القائم بأعمال وزير الدفاع اللبناني في الحكومة الانتقالية، إلياس بو صعب، اليوم الخميس، أن لبنان لم يلعب أي دورا رسميا في هروب رئيس "نيسان" المخلوع، كارلوس غصن، من اليابان.

وجاءت تصريحات "بو صعب" لمحطة "إم تي في" اللبنانية.

بو صعب للـ mtv: لا دور للبنان الرسمي في خروج كارلوس غصن من اليابان@EliasBouSaab @sarelwa2et #صار_الوقت pic.twitter.com/KvqfLihB0g — MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) January 2, 2020

ووصل "غصن" إلى العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الاثنين، بعد فراره من اليابان، حيث يواجه محاكمة بسبب سوء سلوك مالي مزعوم.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، عن مصادر أن محكمة دائرة طوكيو قررت إبطال قرار الإفراج بكفالة الذي أصدرته لرئيس مجلس إدارة نيسان السابق كارلوس غصن.

وبحسب موقع الهيئة، طلب ممثلو مكتب الادعاء العام في طوكيو إبطال قرار الإفراج عنه بعد إصدار غصن بيانا يقول إنه الآن في لبنان.

وقال غصن في بيان صدر من قبل ممثله الصحفي في نيويورك إنه "لم يعد رهينة لنظام القضاء الياباني الفاسد حيث يُفترض الذنب ويسود التمييز وتُرفض فيه حقوق الإنسان الأساسية".

وكانت المحكمة قد سمحت بالإفراج عن غصن بكفالة في أبريل/ نيسان عام 2019، ولكن ضمن شروط من بينها حظر سفره للخارج.

وبحسب موقع الهيئة، "لا توجد بين اليابان ولبنان اتفاقية لترحيل المطلوبين، وهو أمر سيجعل استعادة اليابان لغصن أمرا صعبا للغاية في حال رفض لبنان طلب تسليمه".

وتقول مصادر إن وكالة خدمات الهجرة اليابانية أفادت بأنه لا يوجد في سجلاتها ما يدل على مغادرة غصن للبلاد.

وأخبر جونئيتشيرو هيروناكا، كبير محامي فريق الدفاع عن غصن، الصحفيين يوم الثلاثاء بأن جميع جوازات سفر غصن لا تزال لديهم وإنهم لم يعيدوها له.

وكان من المقرر بدء محاكمته في موعد لا يتجاوز شهر أبريل/نيسان. ولكن المحاكمة لن تبدأ بدون عودته إلى اليابان.

ووجهت إلى كارلوس غصن، اتهامات بالتصريح بعائدات أقل مما كان يتقاضاه في تقارير "نيسان" المالية، كما يُتهم بالخيانة الجسيمة للأمانة على خلفية الاشتباه باختلاس أموال الشركة.