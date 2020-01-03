مسؤول في البنتاغون: ننتظر نتائج تحليل الحمض النووي لتأكيد مقتل المهندس وسليماني

قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن احتمالية أن يكون الهدفان اللذان تم استهدافهما في مطار بغداد صباح الجمعة هما أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني عالي، وننتظر نتائج تحليل الحمض النووي.