الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في العراق

أعلن المتحدث الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الجنرال قاسم سليماني في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

طهران – سبوتنيك. وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف خلال اتصال هاتفي مع مراسل "سبوتنيك"، أن الجنرال قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأميركية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.

وأضاف شريف، أن سليماني استشهد إلى جانب آخرين من قادة الحشد الشعبي العراقي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".