تعليقا على اغتيال سليماني... مسؤول بالرئاسة الإيرانية: أمريكا تجاوزت الخطوط الحمراء

قال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسام الدين آشنا، إن أمريكا باغتيالها قائد قوات "القدس"، التابعة للحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، قد تجاوزت الخطوط الحمراء.

ونشر آشنا تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صباح اليوم، الجمعة، إن ترامب بمغامرته تلك (اغتيال سليماني) أدخل أمريكا في أخطر الظروف الإقليمية.

وتابع حسام الدين آشنا، قائلا: من يتجاوز الخطوط الحمراء عليه أن يتحمل تداعيات ذلك.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس اللواء قاسم سليماني، في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

ترامپ با قمار خود، آمریکا را وارد خطیرترین شرایط منطقه‌ای کرده‌است.

کسی که پا را از خطوط قرمز فراتر بگذارد باید آماده تحمل تبعاتش باشد. — Hesameddin Ashena (@hesamodin1) January 3, 2020

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، خلال اتصال هاتفي مع مراسل "سبوتنيك"، أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وكان الجيش العراقي أكد، في وقت سابق من صباح اليوم، سقوط عدد من الصواريخ بالقرب من منشآت عسكرية عراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في مطار بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، قرب صالة الشحن الجوي، مشيرة إلى أن الصواريخ أدت إلى "احتراق عجلتين اثنتين وإصابة عدد من المواطنين".

وتشهد العاصمة العراقية، بغداد، حالة من التوتر، إذ يتظاهر الآلاف، منذ صباح الثلاثاء، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي يوم الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 27 شخصا وإصابة 62 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.