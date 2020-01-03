مقتدى الصدر يصدر أمرا عقب مقتل قاسم سليماني

وأعطي زعيم التيار الصدري أمرا "بجهوزية المجاهدين لنكون على استعداد تام لحماية العراق، مشددا على الجميع بالتحلي بالحكمة والحنكة".

وغرد الصدر، عبر حسابه في "تويتر": أعزي نفسي وأعزي الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرجعية وقائدا وشعبا وحكومة باستشهاد المجاهد الحاج "قاسم سليماني" ومن معه من المؤمنين.

وأضاف الصدر "من المعلوم أن استهدافه من الاستكبار العالمي هو استهداف للجهاد والمعارضة والروح الثورية الدولية. لكن لن ينالوا من عزمنا وجهادنا".

وتابع الصدر "وأسأل الله أن يجنب المنطقة من الخطر.. ويجنب عراقنا الحبيب من المخاطر والبلاء.. وأتمنى من الجميع بالتحلي بالحكمة والحنكة".

واختتم الصدر بالقول "هذا وإنني كمسؤول المقاومة العراقية الوطنية أعطي أمرا بجهوزية المجاهدين لا سيما "جيش الإمام المهدي" و"لواء اليوم الموعود" لنكون على استعداد تام لحماية العراق".

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف خلال اتصال هاتفي مع مراسل "سبوتنيك"، أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.