عبد المهدي ينعى سليماني ويدعو إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب

نعى رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وزعماء فصائل عراقية في ضربة جوية أمريكية في بغداد.

وقال عبد المهدي عبر حسابه في "فيسبوك "ندين بأقصى درجات الإدانة والاستنكار إقدام الإدارة الأمريكية على عملية اغتيال الشهيدين الحاج أبي مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني وشخصيات عراقية وإيرانية أخرى".

وأضاف عبد المهدي " لقد كان الشهيدان رمزين كبيرين في تحقيق النصر على "داعش" الإرهابي. وأن اغتيال قائد عسكري عراقي يشغل منصبا رسميا يعد عدوانا على العراق دولة وحكومة وشعبا. وإن القيام بعمليات تصفية ضد شخصيات قيادية عراقية أو من بلد شقيق على الأرض العراقية يعد خرقا سافرا للسيادة العراقية واعتداء صارخا على كرامة الوطن وتصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم. وهو خرق فاضح لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق ودورها الذي ينحصر بتدريب القوات العراقية ومحاربة "داعش" ضمن قوات التحالف الدولي وتحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية.

واختتم عبد المهدي "لقد وجهنا دعوة رسمية إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب استنادا إلى أحكام المادة (58) من الدستور من أجل تنظيم الموقف الرسمي العراقي واتخاذ القرارات التشريعية والإجراءات الضرورية المناسبة بما يحفظ كرامة العراق وامنه وسيادته".