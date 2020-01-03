أمريكا تدعو مواطنيها إلى مغادرة العراق فورا

ونشرت وكالة "فرانس برس"، صباح اليوم، الجمعة، أن السفارة الأمريكية في بغداد دعت المواطنين الأمريكيين المقيمين في العراق إلى المغادرة فور، بعد اغتيال سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.
#BREAKING US embassy in Baghdad urges citizens to 'depart Iraq immediately' after strike— AFP news agency (@AFP) January 3, 2020
📸 Iraqi counter-terrorism forces stand guard in front of the US embassy in Baghdad pic.twitter.com/kKE7dF8STp
سبق أن أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم، الجمعة، أن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وكان الجيش العراقي أكد، في وقت سابق من صباح اليوم، سقوط عدد من الصواريخ بالقرب من منشآت عسكرية عراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في مطار بغداد.
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