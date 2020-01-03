النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي يدعو لعقد جلسة طارئة غدا السبت

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي لعقد جلسة طارئة غدا السبت، لبحث العملية الأمريكية التي جرت في بغداد، فجر اليوم الجمعة، وأسفرت عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وآخرين.

بغداد - سبوتنيك. وقال الكعبي في بيان "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي يدعو لعقد جلسة طارئة يوم غد السبت، تخصص لمناقشة الاعتداء الأمريكي السافر الذي راح ضحيته المجاهدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وثلة من المقاومين الأبطال".

وأضاف الكعبي "آن الأوان لوضع حد للاستهتار والاستكبار الأمريكي داخل العراق، فكل يوم يتضح بشكل جلي زيف ادعاءاتهم واستهانتهم بسيادة العراق"، مؤكدا "جلسة يوم غد السبت، ستخصص لاتخاذ قرارات مفصلية تضع حد للتواجد الأمريكي داخل العراق".

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف خلال اتصال هاتفي مع مراسل "سبوتنيك"، أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من قادة الحشد الشعبي العراقي.