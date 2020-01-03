تعليق نائب من كتلة "حزب الله" على اغتيال سليماني

علق النائب عن كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني وليد سكرية، على اغتيال الولايات المتحدة الأمريكية لقائد فيلق القدس في الحرس اللواء قاسم سليماني، بأن أمريكا فتحت معركة لإخراج إيران من العراق.

وقال النائب اللبناني لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن: "أمريكا أعلنت الحرب على كل محور المواجهة، عقوبات على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي، وبعد أن استغلت وجود داعش للعودة إلى العراق بذريعة قتال الإرهاب عملت على تمزيق الساحة العراقية والكتلة الشيعية تحديداً وبعد ما رأيناه من إضطرابات في جنوب العراق والتعرض لمصالح إيرانية في بعض مدن العراق، من الواضح أن أمريكا تفتح معركة لإخراج إيران من العراق أو إضعاف الوجود الإيراني في العراق ونقله إلى حالة جديدة خارج محور المواجهة وأن لا تكون دولة في محور المواجهة مع إيران ومع المقاومة وسوريا، أن تكون نائية بنفسها عن هذا المحور وتشكل فاصلاً ما بين إيران وسوريا وتعزز الوجود الأمريكي على أرض العراق".

ورأى سكرية أن: "هذه ضربة لكل محور المقاومة والمواجهة، فضلاً عن إمكانيات العراق التي تصبح بيد أمريكا".

وأشار إلى أن: "هذا العمل لم تقدم عليه لو لم يحصل ما حصل في جنوب العراق من تمزق وانقسام ومن موقف البعض ضد النفوذ الإيراني في العراق فهي تستثمر في هذا الأمر كما استثمرت في داعش للعودة إلى العراق، تستثمر في الانقسام لإضعاف النفوذ الايراني داخل العراق".

وتابع قائلا:" يسعون لحكومة تكون أكثر ولاء لهم وأكثر بعداً عن إيران وربما انتقلوا إلى التدخل العسكري المباشر، أثاروا الفتنة وغذوها والآن انتقلوا إلى العمل العسكري المباشر معتقدين أن البعض الذي تحرك ضد الوجود الإيراني سيكون إلى جانب الأمريكيين ويقبل بذلك ضمناً وربما يكون على استعداد أكثر للتعامل مع الأمريكيين والإتيان بحكم أكثر ولاء لأمريكا والابتعاد عن إيران".

وعن تداعيات اغتيال اللواء قاسم سليماني على الساحة اللبنانية قال سكرية:"كنا نعتقد أن أمريكا ربما تريد ضرب محور المواجهة من الساحة اللبنانية عبر الأزمة الاقتصادية وانهيار الاقتصاد ودفع لبنان إلى الفوضى وتدخل عسكري في لبنان، وحاولت سابقاً عندما اعتقل الرئيس سعد الحريري في السعودية، وكان مشروع أمريكي للفوضى في البلد لدخول عسكري أمريكي تتولى أمريكا مواجهة المقاومة في لبنان لإطلاق يد اسرائيل في لبنان وسوريا، ولكن يظهر الآن أن العراق له الأولوية وربما ترى أمريكا أن الوضع في العراق أكثر نضوجاً للاستثمار الأمريكي من الوضع في لبنان ودفعه للحرب مع إسرائيل، بعد كل الكلام عن الفوضى وانهيار الاقتصاد ربما تؤجل وربما نرى الحكومة تتشكل في لبنان وربما قد لا تستطيع حل كل مشاكل لبنان حلاً جذرياً ولكن تبعد الانهيار عن لبنان مؤقتاً ريثما أمريكا تحسم وضعها في العراق".

وحول إمكانية رد "حزب الله" من الجنوب اللبناني قال سكرية:" لا علاقة للجبهة بهذا الموضوع هذه المشكلة والمعركة مفتوحة في العراق".