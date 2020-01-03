الوضع الحالي لمطار بغداد الدولي بعد القصف الأمريكي لاغتيال سليماني والمهندس

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر من وزارة النقل، اليوم الجمعة، 3 كانون الثاني/يناير، بعودة الحياة طبيعية إلى مطار بغداد الدولي، بعد القصف الأمريكي الذي استهدف قائد فيلق قدس الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

وأكد المصدر الذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن الحركة طبيعية في مطار بغداد الدولي، والعمل به مستمر، والرحلات لم تتوقف.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلتنا، فجر اليوم الجمعة، سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، قرب صالة الشحن الجوي، أدى إلى احتراق سيارتين، وإصابة عدد من المواطنين.

وأعلن التلفزيون الشبه رسمي في العراق، مقتل أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وقائد فيلق قدس الإيراني، قاسم سليماني، مع ستة أشخاص آخرين عراقيين، وإيرانيين، إثر القصف الأمريكي الذي استهدف السيارتين في مطار بغداد.

ونعى رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وزعماء فصائل عراقية في ضربة جوية أمريكية في بغداد.

وقال عبد المهدي عبر حسابه في "فيسبوك "ندين بأقصى درجات الإدانة والاستنكار إقدام الإدارة الأمريكية على عملية اغتيال الشهيدين الحاج أبي مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني وشخصيات عراقية وإيرانية أخرى".

وذكرت السفارة الأمريكية في بغداد، الأربعاء الماضي، 1 يناير، أنها علقت جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر، وذلك بعد يوم من اقتحام فصائل مسلحة وأنصارها محيطها الخارجي وإشعال حرائق وإلقاء الحجارة وتحطيم كاميرات المراقبة.

وقالت السفارة في بيان "بسبب هجمات الميليشيات عند مجمع السفارة الأمريكية، تم تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر. جميع المواعيد المستقبلية ألغيت. ننصح المواطنين الأمريكيين بعدم الاقتراب من السفارة".

واتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إيران بتدبير هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، محملًا إياها مسؤولية أي تصعيد، ومطالبًا السلطات العراقية بالاضطلاع بمسؤوليتها لحماية مبنى السفارة، وهي الاتهامات التي رفضتها طهران، واستدعت السفير السويسري الذي يرعي المصالح الأمريكية في طهران للاحتجاج رسميا على هذه الاتهامات.

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية فصائل من الحشد الشعبي، موالية لإيران، بتنفيذ الهجمات التي تستهدف قواعدها العسكرية في الأراضي العراقية.