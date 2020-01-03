سلطة الطيران المدني العراقي: لا تأخير في أي رحلات من مطار بغداد الدولي

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الجمعة، أنه لن يكون هناك أي تأخير في أي رحلات من مطار بغداد الدولي، وذلك بعد ساعات من ضربة جوية نفذتها الولايات المتحدة على المطار، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" أن سلطة الطيران المدني أصدرت، اليوم الجمعة، تنويها بشأن رحلات مطار بغداد، فيما أكدت استمرارها بدون أي تأجيل.

وكان المتحدث الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني . في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".