طائرات عراقية تقصف جحور "داعش" في كركوك شمالي البلاد

نفذت طائرات "إف-16" العراقية، اليوم الجمعة، 3 كانون الثاني/يناير، قصفا نوعيا استهدف أنفاق لتنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة كركوك، شمالي البلاد، وأسفر عن تدميرها، وقتل من كان فيها.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن طائرات "إف-16"العراقية نفذت ضربات جوية، بإشراف قيادة العمليات المشتركة ، استهدفت خلالها ثلاث أنفاق تستخدم من قبل عناصر عصابات "داعش" الإرهابية، في منطقة الزاب الصغير بمحافظة كركوك"، شمالي بغداد.

وأضافت الخلية، أن الضربات نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وقد أسفرت عن تدمير الإنفاق الثلاث، وقتل من كان فيها من عناصر إرهابية.

وانطلقت القوات العراقية، بمختلف قطعاتها وصنوفها، بدعم من طيران الجيش، والتحالف الدولي، الأحد، 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعمليات عسكرية واسعة للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، في شمال، وغربي البلاد.

وأعلن نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، الفريق قوات خاصة الركن، عبد الأمير رشيد يارالله، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، انطلاق المرحلة الثامنة من عملية "إرادة النصر" من خمسة محاور، بإشراف قيادة العمليات المشتركة.

وتستمر القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.