الملك سلمان وولي عهده يبعثان رسالة إلى البرهان

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة إلى رئيس المجلس الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، صباح اليوم، الجمعة، بأن الملك سلمان بعث برقية عزاء ومواساة لعبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، في ضحايا تحطم طائرة ركاب عسكرية في ولاية دارفور.

وقال العاهل السعودي : "علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب عسكرية في ولاية دارفور، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نبعث لسيادتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية السودان الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب جمهورية السودان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

وفي السياق نفسه، وبحسب "واس"، بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، برسالة عزاء للبرهان، في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية في ولاية دارفور السودانية.

وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ تحطم طائرة ركاب عسكرية في ولاية دارفور، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لسيادتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب".

وسبق أن أعلنت وسائل إعلام محلية وعربية، مساء أمس، الخميس، 2 يناير/كانون الثاني، تحطم طائرة عسكرية سودانية بالقرب من إقليم دارفور، ومصرع مسؤولين محليين كانوا على متنها.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، إن طائرة عسكرية سودانية من طراز "أنتونوف 12"، سقطت لدى مغادرتها مطار مدينة الجنينة في إقليم دارفور.

وأشارت قناة "العربية" إلى أن الطائرة العسكرية السودانية كان على متنها مسؤولون محليون.

وقالت صحيفة "المشهد السوداني" إن الطائرة لم يكن على متنها أي من أعضاء الوفد الرسمي الذي كان في زيارة للمدينة صباح اليوم، والذي كان يضم أعضاء من مجلس السيادة والحكومة السودانية.