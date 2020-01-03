تنفيذ وصية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس

أفادت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، في بيان عقب مقتل نائب رئيسها، أبو مهدي المهندس، بأنه سيتم تشييع مركزي لجثمان المهندس في بغداد.

وجاء في بيان الهيئة، إن "هيئة الحشد الشعبي تقييم تشييعا مركزيا لجثمان قائد الحشد العسكري الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس مع باقي الشهداء يوم غد السبت في العاصمة بغداد".

وتابع البيان أنه "سيوارى الجثمان الطاهر للشهيد القائد أبو مهدي المهندس في مقبرة وادي السلام بالنجف الأشرف حسب وصيته".

وأكد التلفزيون العراقي الرسمي صباح اليوم الجمعة مقتل نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني في قصف استهدف موكبهما قرب مطار بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي قرب صالة الشحن الجوي، مشيرة إلى أن الصواريخ أدت إلى "احتراق عجلتين اثنين وإصابة عدد من المواطنين".