القيادي بالحشد الشعبي العامري يدعو لطرد القوات الأجنبية

ونقل التلفزيون الرسمي عن العامري، الذي يقود منظمة بدر المدعومة من إيران والذي حارب مع إيران في حربها ضد العراق بين 1980 و1988: "نناشد كل القوى الوطنية توحيد صفوفها من أجل إخراج القوات الأجنبية التي أصبح وجودها عبثا في العراق".

وقامت الولايات المتحدة فجر اليوم بقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مع 5 آخرين من قيادات الحشد الشعبي المرتبطة بإيران عرف منهم أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي في ضربة جوية على مطار بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، قرب صالة الشحن الجوي، مشيرة إلى أن الصواريخ أدت إلى "احتراق عجلتين اثنتين وإصابة عدد من المواطنين".

وتشهد العاصمة العراقية، بغداد، حالة من التوتر، إذ يتظاهر الآلاف، منذ صباح الثلاثاء، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي يوم الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 27 شخصا وإصابة 62 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.