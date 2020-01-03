فعلها ضابط بارز... ضجة في إسرائيل بعد فتح تحقيق عاجل في "عملية الطحينة"

وذكرت القناة العبرية الـ"12"، مساء أمس، الخميس، أنه تم الكشف عن فضيحة جديدة داخل الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، بعد التأكد بفتح تحقيقات موسعة تجريها الشرطة العسكرية الإسرائيلية، مع ضابط كبير في شعبة الاستخبارات، برتبة عميد.

وأوردت القناة العبرية، عبر برنامجها الإسبوعي "عفودا"، والذي يذاع يوم الخميس من كل أسبوع، أن العميد يوفال شمعوني، قام بتشغيل أو تأجير عميل خاص، من الوحدة 504، لإرساله في مهمة خاصة إلى المناطق الفلسطينية.

חשיפת ''עובדה'': כך הופעל סוכן מיוחד של אמ''ן כדי להשיג טחינה לקצין מודיעין ראשי https://t.co/QwzPHytR8e — Rotter Net (@RotterNet) January 2, 2020

وأشارت القناة العبرية إلى أن مهمة العميل الخاص كانت التسلل إلى إحدى القرى الفلسطينية بالضفة الغربية، لشراء علبة "طحينة"، وتقديمها للعميد الإسرائيلي، حيث نشرت القناة عبر برنامجها أن هناك أنواعا مختلفة من الطحينة الفلسطينية الممتازة، من نوع "النسر" أو "الزرافة".

במקביל לחיסולו של סולימאני, ישראל ניהלה בזמן הזה את "מבצע טחינה" בשטחים, (יחידה 504). pic.twitter.com/wOHYBO3Gr4 — גן הורדים (@O5347X2taSkKmCO) January 3, 2020

ونقلت القناة على لسان ضابط إسرائيلي كبير أن ما قام به العميد يوفال شمعوني لا يتفق مع مبادئ وتقاليد وعادات الوحدة العسكرية الإسرائيلية التابع لها، وهي وحدة مهمة وذات طابع خاص، وهي وحدة 504، في وقت نوهت فيه إلى أن هذه العملية تمت قبل عدة أشهر.

وأكدت القناة العبرية أن رئيس الأركان ورئيس شعبة الإستخبارات، يشرفون بأنفسهم على التحقيقات في هذه القضية، التي وصفوها بالخطيرة.