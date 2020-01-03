وزارة النفط العراقية تعلق على أنباء إجلاء موظفي الشركات الأجنبية

علقت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، على الأنباء المتداولة بشأن إجلاء موظفي الشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي العراقي.

ونفت الوزارة في بيان لها، مغادرة موظفين أجانب يعملون في الشركات النفطية جنوبي العراق، موضحة إلى مغادرة عدد من الموظفين ممن يحملون الجنسية الأمريكية فقط.

وفي وقت سابق أفادت وكالة "رويترز" إن بعض المواطنين الأمريكيين العاملين لدى شركات النفط الأجنبية في مدينة البصرة النفطية يغادرونها.

وقالت الوزارة في بيان إن حقول النفط في أنحاء البلاد تعمل بصورة طبيعية ولا تأثير على الإنتاج أو الصادرات.

ودعت السفارة الأمريكية في بغداد عبر حسابها في "تويتر" المواطنين الأمريكيين المقيمين في العراق إلى المغادرة فور، بعد اغتيال سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.

تنبيه أمني - سفارة الولايات المتحدة في بغداد، العراق، 3 كانون الثاني 2020

Security Alert – U.S. Embassy Baghdad, Iraq, January 3, 2020https://t.co/3Cd1N4x6b9 — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) January 3, 2020

سبق أن أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم، الجمعة، أن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وكان الجيش العراقي أكد، في وقت سابق من صباح اليوم، سقوط عدد من الصواريخ بالقرب من منشآت عسكرية عراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في مطار بغداد.