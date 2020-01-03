بيان من مجالس تشريعية عربية وخليجية حول التدخل التركي في ليبيا

وجاء فى نص البيان "نرفض قرار البرلمان التركى، ونستنكر التدخل العسكرى فى ليبيا"، مؤكدا أنه "فى ظل التطورات والمستجدات والظروف الراهنة التى تشهدها دولة ليبيا الشقيقة، فإننا نؤكد على رفض التدخل الخارجى، وانتهاك سيادة واستقلالية، أي دولة عربية، من أى طرف كان".

وأضاف البيان المشترك "إذ نعرب عن بالغ قلقنا إزاء التحديات الأمنية، والتدخلات الخارجية، والتهديدات الإرهابية، التى تواجهها دولة ليبيا ودول الجوار، فإننا نعلن عن رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لقرار البرلمان التركى فى موافقته على التدخل العسكرى فى دولة ليبيا، والذى يعد انتهاكًا مرفوضًا لقواعد القانون الدولى، واعتداءً على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها".

وتابع "إذ نعلن عن تأييدنا ودعمنا وتبنينا لكل ما جاء فى بيان البرلمان العربى تجاه قرار البرلمان التركى، فإننا نجدد موقفنا البرلمانى، الثابت والتام، فى رفض أى عدوان من أى طرف على أى دولة عربية، وأن التدخل الأجنبى، يعزز من قدرات الإرهابيين، ويقوض من جهود السلام، والحل السياسى، ويعقد الأوضاع، ويزعزع الاستقرار فى المنطقة، ويهدد أمن الدول المحاذية، ويخلق أزمة إنسانية".

وأضاف "نطالب المجتمع الدولى، للإسراع فى القيام بدوره وواجباته، والاضطلاع بمهامه ومسؤولياته، فى وقف الانتهاكات الخارجية على أى دولة عربية، وأهمية دعم الحل السياسى، من أجل أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة، والعالم أجمع".