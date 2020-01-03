علاوي: العراق يعيش مرحلة هي الأخطر في تأريخه

أعتبر زعيم تحالف العراقية أياد علاوي، اليوم الجمعة، عقب مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، أن العراق يعيش مرحلة هي الأخطر في تأريخه.

ودعا علاوي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إلى عقد مؤتمر إقليمي يقود المنطقة بكاملها الى شواطئ السلام.

وأشار علاوي إلى أن التحلي بالحكمة والاتزان هو الأهم، والأولوية لحفظ العراق والعراقيين واستقرارهم، وإبعاد الحرب وتاثيراتها .

نعيش مرحلة هي الاخطر في تأريخ #العراق والمنطقة كإحدى نتائج التصعيد الذي حذرنا منه .

دعونا سابقا ونكرر دعوتنا اليوم لعقد مؤتمر إقليمي يقود المنطقة بكاملها الى شواطئ السلام .

التحلي بالحكمة والاتزان هو الأهم، والاولوية لحفظ العراق والعراقيين واستقرارهم، وإبعاد الحرب وتاثيراتها . — Ayad Allawi (@AyadAllawi) January 3, 2020

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم الجمعة، بأنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني. وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي، كما تلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية وروسيا نظرا للخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها.