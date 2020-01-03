 في 2019… الجيش الإسرائيلي ينشر إحصائية بعملياته العسكرية في سوريا

نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية إحصائية بعملياتها العسكرية في العام 2019، سواء في سوريا أو غزة أو الضفة الغربية.

وذكر الموقع الرسمي للوزارة أن الجيش الإسرائيلي هاجم حوالي 54 هدفا داخل الأراضي السورية، خلال العام الماضي 2019، كما دمر 6 أنفاق لحزب الله اللبناني في مطلع العام نفسه، في عملية عسكرية سماها " درع الشمال"

وبينت إحصائية الدفاع الإسرائيلية أن الجيش هاجم حوالي 51 هدفا في الضفة الغربية، وهو عدد منخفض مقارنة بالعام السابق له 2018، في وقت أطلق 1295 قذيفة صاروخية من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية، سقط منها 729 في مناطق مفتوحة، وقتل جنديين جراء هذه القذائف الفلسطينية.

وأوضح البيان أن الجيش الإسرائيلي هاجم 900 هدفا في قطاع غزة، ونفذ طيرانه الحربي 1800 غارة على الجبهات كافة، بينما شنت المروحيات العسكرية 600 غارة.

ولفت بيان الدفاع الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي شارك في عدة مناورات مشتركة مع جيوش أخرى، خلال العام المنصرم، وكانت إحداها في ولاية ألاسكا الأمريكية. فيما شهد الجيش تجنيد ما يزيد عن 66 ألف شاب، مقابل تسريح حوالي 60 ألف جندي.