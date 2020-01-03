الكويت: نتابع بقلق بالغ التطورات الاقليمية المتسارعة

قالت الكويت، مساء اليوم الجمعة 3 يناير/كانون الثاني، إنها تتابع بقلق بالغ التطورات الإقليمية المتسارعة في المنطقة.

وقال رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، إن الكويت تتابع باھتمام وقلق بالغین التطورات الاقلیمیة المتسارعة، والأحداث الاخیرة وانعكاساتھا على المنطقة.

ودعا المزرم في بیان صحفي، نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، الجمیع الى الابتعاد عن الخطابات التي من شأنھا المساس بالوحدة الوطنیة، وعدم الانجراف خلف كل ما من شأنه إثارة النعرات والانقسامات.

وشدد المتحدث باسم الحكومة على اتخاذ بلاده الإجراءات القانونیة كافة، تجاه ما یمس الحفاظ على أمن واستقرار البلاد في ظل الأوضاع الراھنة.

وأكد المزرم إیمان الحكومة الكويتية التام بحریة الرأي والتعبیر، ولكن وفق الأطر الدستوریة والقوانین المنظمة، إلا أنھا تدعو "المواطنین إلى التمسك بالثوابت الوطنیة وممارسة حقوقھم بما لا یمس أمن البلاد ویسيء إلى مكونات المجتمع والابتعاد عن نشر الإشاعات والأخبار غیر الصحیحة واستقاء المعلومات من مصادرھا الرسمیة".