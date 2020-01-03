الكرملين: بوتين وماكرون أكدا ضرورة التسوية السلمية للأزمة في ليبيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي على ضرورة حل الأزمة الليبية بالطرق السلمية.

موسكو- سبوتنيك. وقال الكرملين في بيان"عند مناقشة الوضع في ليبيا، تحدث فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون مؤيدين لحل الأزمة في هذه الدولة بشكل سلمي. وتم الإعراب عن التأييد للجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلتها، في جملة أمور، من خلال وساطة الأمم المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية".

وكان نائب رئيس لجنة الدوما الدولة للشؤون الخارجية ديمتري نوفيكوف، صرح بأن إرسال القوات التركية إلى ليبيا سيزيد الوضع سوء وسينعكس سلبا على الشعب الليبي.

ووفقا لنوفيكوف سيتعين على روسيا بناء سياستها بما يتوافق مع المستجدات مع الحرص على مراعاتها جميع العوامل.

في غضون ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن انعكاسات موافقة البرلمان التركي لنشر قوات عسكرية في ليبيا، مشيرا إلى أن خطوات أنقرة ستزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وجاء في بيان صحفي، اليوم الجمعة، على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، "يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد إزاء قرار الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا يوم الخميس الماضي كانون الثاني/يناير، بالسماح بنشر قوات عسكرية في ليبيا".

وأضاف البيان، "يكرر الاتحاد الأوروبي اقتناعه الراسخ بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا، فالإجراءات التي تدعم الذين يقاتلون خلال الصراع القائم في ليبيا، لن تؤدي إلا إلى زيادة زعزعة استقرار البلد والمنطقة ككل".