الحلبوسي: استهداف قائد ينتمي إلى المؤسسة العسكرية العراقية يعد خرقا سافرا للسيادة

قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، إن ما جرى في محيط مطار بغداد الدولي أمس من استهداف لقائد عسكري ينتمي إلى المؤسسة العسكرية العراقية يعد خرقا سافرا للسيادة، وانتهاكا للمواثيق الدولية.

وأضاف الحلبوسي في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، "بعميق الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، الحاج القائد أبي مهدي المهندس ومساعديه، الذي كان له الدور البارز في معارك تحرير الأراضي العراقية من دنس عصابات داعش الإرهابي، مسطرا بذلك أروع صور الشجاعة".

وتابع "ندعو الحكومة في هذا الظرف الحساس إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة؛ لإيقاف مثل هذه الاعتداءات".

ودعا الحلبوسي "الجميع إلى ضبط النفس، وتغليب الحكمة، وتوحيد الصفوف، ومواجهة التحديات، وإبعاد العراق عن أن يكون ساحة اقتتال أو طرفا في أي صراع إقليمي أو دولي، وتجنيبه أي نزاعات مسلحة، والحفاظ على استقرار البلد وأمنه الذي أنهكته الحروب".

وختم قائلا "تعازينا الحارة والمواساة إلى الشعب العراقي وهيئة الحشد الشعبي، وإلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستشهاد ضيف العراق الحاج قاسم سليماني، سائلين الله تعالى أن يرحم الشهداء ويتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان". بحسب تعبيره.