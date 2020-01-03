"طيران الخليج" البحريني تعلق رحلاتها إلى العراق تخوفا من تبعات اغتيال سليماني

أعلنت شركة "طيران الخليج" البحرينية، مساء اليوم الجمعة 3 يناير/كانون الثاني، تعليق رحلاتها إلى العراق تخوفا من تبعات اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني.

القاهرة – سبوتنيك. وأعلنت شركة طيران الخليج البحرينية تعليق رحلاتها الجوية إلى بغداد والنجف اعتباراً من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

وأرجعت قرارها بأنه يأتي على خلفية توتر الأوضاع في العراق عقب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في غارة أمريكية، فجرا.

وأعلنت الشركة، في بيان اليوم على حسابها على موقع (تويتر) "إلغاء جميع الرحلات القادمة والمغادرة من بغداد والنجف في جمهورية العراق حتى إشعار آخر، بسبب عدم استقرار الوضع الأمني".

وقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى، بينهم "شخصيات مهمة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الجيش قتل قاسم سليماني بناء على تعليمات الرئيس دونالد ترامب، وأنه إجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج.

كما أكد الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الجمعة، مقتل قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني في بغداد "بهجوم أمريكي".

وكان الحشد الشعبي قال في تغريدة على حسابه في موقع تويتر إنّه "يؤكّد استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الحاج أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية استهدفت عجلتهما على طريق مطار بغداد الدولي".