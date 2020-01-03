بومبيو ولافروف يبحثا في اتصال هاتفي مقتل قاسم سليماني بالعراق

واشنطن- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية"بحث وزير الخارجية بومبو القرار الأخير للرئيس الأمريكي باتخاذ إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج، مما أسفر عن مقتل قاسم سليماني رداً على تهديد وشيك لحياة الأمريكيين. كما أوضحت وزيرة الخارجية أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بوقف التصعيد".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم الجمعة أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني. وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.

وتلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية وروسيا وايران مشيراً إلى الخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها، كما وعدت ايران برد قاس على الولايات المتحدة.