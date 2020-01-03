البرلمان العراقي يعقد جلسة استثنائية لبحث اغتيال سليماني

أعلن البرلمان العراقي، مساء اليوم الجمعة 3 يناير/كانون الثاني، نيته عقد جلسة استثنائية لبحث الضربة الأمريكية التي أدت إلى قتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني.

وقال البرلمان العراقي، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" إنه سيعقد جلسة استثنائية يوم الأحد لبحث الضربة الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في بغداد، وأسفرت عن مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق.

ودعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، النواب إلى عقد جلسة طارئة وبحث الهجوم الذي وصفه بأنه انتهاك للسيادة.

وقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الجيش قتل قاسم سليماني بناء على تعليمات الرئيس دونالد ترمب، وأنه إجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج.

كما أكد الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الجمعة، مقتل قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني في بغداد "بهجوم أمريكي".

وكان الحشد الشعبي قال في تغريدة على حسابه في موقع تويتر إنّه "يؤكّد استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الحاج أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية استهدفت عجلتهما على طريق مطار بغداد الدولي".

ويأتي مقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.