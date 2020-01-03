أول تعليق من الكويت على مقتل قاسم سليماني في العراق

دعت الكويت إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والحكمة إزاء التطورات التي شهدها العراق، وذلك على خلفية مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية.

القاهرة– سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم "إن دولة الكويت تابعت بقلق بالغ تطورات الأحداث المؤسفة في العراق الشقيق، وندعو إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والحكمة إزاء هذه التطورات وصولا إلى معالجة سياسية تجنب المنطقة مزيدا من التصعيد والمخاطر".

كما دعت الخارجية المجتمع الدولي "للمسارعة والاضطلاع بمسؤولياته التاريخية في صيانة أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم والنأي بها عن مظاهر التصعيد".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأمريكية".