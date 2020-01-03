البحرين تعلق على الضربة الجوية الأمريكية في العراق

دعت مملكة البحرين، اليوم الجمعة، إلى عدم التصعيد، بعد الضربة الجوية الأمريكية، التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) في بيان لها:"تتابع مملكة البحرين تطورات الأحداث في جمهورية العراق الشقيقة والتي جاءت نتيجة الأعمال الإرهابية المدانة والتي شجبتها المملكة فيما سبق، مؤكدة على ضرورة عدم التصعيد من أجل تجاوز هذه المرحلة، والتصدي لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وتابع البيان:"تشدد مملكة البحرين على أهمية التحرك العاجل للمجتمع الدولي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة لما لها من أهمية حيوية واستراتيجية للعالم بأسره".

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أعلن، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني. في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان:"هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".