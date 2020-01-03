"خدمة للإنسانية"... ضاحي خلفان يغرد عن مقتل قاسم سليماني

علق نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، اليوم الجمعة، على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة جوية أمريكية بالعراق.

وجاء تعليق "خلفان" على مقتل "سليماني"، في سلسلة من التغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" وكان من أبرز تغريداته، أن "مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني هو خدمة للإنسانية".

مقتل سليماني خدمة للإنسانية — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 3, 2020

وأشار خلفان إلى أن "مقتل سليماني من قبل الأمريكان إنقاذ للبشر، الذين كان من المؤكد أنه كان يخطط للقضاء عليهم...بإرهابه البغيض".

مقتل سليماني من قبل الامريكان انقاذ للبشر الذين كان من المؤكد انه كان يخطط للقضاء عليهم...بإرهابه البغيض. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 3, 2020

وتابع خلفان أنه "عندما يكون قتل سليماني بهذه السهولة عند أمريكا..لماذا لا يدرك خامئني وظريف إنهما أصغر من القدرة على تحدي قوة كأمريكا".

عندما يكون قتل سليماني بهذه السهولة عند امريكا..لماذا لا يدرك خامئني وظريف انهما اصغر من القدرة على تحدي قوة كامريكا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 3, 2020

​وغرد ضاحي خلفان بتغريدة أخرى:"أول جمعة في 2020 ..سليماني إلى حيث القت قذفها ام راجم".

اول جمعة في 2020 ..سليماني الى حيث القت قذفها ام راجم — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 3, 2020

​كما شارك ضاحي خلفان مقطعا مصورا لسوريين يوزعون الحلوى في ريف إدلب احتفالا بمقتل قاسم سليماني.

سوريون يوزعون الحلوى في ريف إدلب احتفالا بمقتل الارهابي الايراني قاسم سليماني pic.twitter.com/moNWW3ldIL — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 3, 2020

​وقال في تغريدة أخرى: "أهلك سليماني بالراجمات ومات ميتة تقشعر لها الأبدان.. مزق شر ممزق... اللعب مع الأمريكان له حدود...الحدود تكمن في سلامة الجنود...تعديت على جنودهم ..انتظر ردودهم".

أهلك سليماني بالراجمات ومات ميتة تقشعر لها الابدان ..مزق شر ممزق... اللعب مع الامريكان له حدود...الحدود تكمن في سلامة الجنود...تعديت على جنودهم ..انتظر ردودهم.🤣🤣🤣 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 3, 2020

​وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أعلن، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني. في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان:"هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".