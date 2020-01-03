أول تعليق من قطر على مقتل قاسم سليماني

علقت قطر،اليوم الجمعة، على الضربة الجوية الأمريكية، التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا): "دولة قطر تحذر من توالي مظاهر التصعيد بالعراق، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، وتطالب جميع الأطراف بضبط النفس وتجنيب العراق وشعبه وشعوب المنطقة الدخول في حلقة العنف المفرغة ومغبات التصعيد، كما تدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه المنطقة".

دولة قطر تحذر من توالي مظاهر التصعيد بالعراق، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، وتطالب جميع الأطراف بضبط النفس وتجنيب العراق وشعبه وشعوب المنطقة الدخول في حلقة العنف المفرغة ومغبات التصعيد، كما تدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه المنطقة.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 3, 2020

​وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أعلن، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني. في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان:"هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".