سقوط قتلى في ضربات جوية استهدفت فصيلا عراقيا

قال مصدر عسكري عراقي في وقت متأخر اليوم السبت إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بالغة في ضربات جوية استهدفت قوات الحشد الشعبي العراقية المدعومة من إيران قرب معسكر التاجي شمالي بغداد.

وذكر المصدر لوكالة "رويترز" أن اثنتين من ثلاث مركبات كانت تشكل قافلة لإحدى الفصائل قد احترقتا فضلا عن تفحم ست جثث. وأضاف المصدر أن الضربات وقعت في الساعة 1:12 صباحا بالتوقيت المحلي.

من جانبه، أفاد القيادي في "عصائب أهل الحق" جواد الطليباوي، أن قصفا جويا استهدف عجلتين تابعتين للحشد الشعبي على طريق التاجي وحتى الآن لم يتم معرفة الأشخاص داخلهما.

وقال الطليباوي لـ"سبوتنيك": "استهداف عجلتين تابعتين للحشد الشعبي بقصف جوي على طريق التاجي وحتى الآن لم يتم معرفة الأشخاص داخلهما".

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) استهدفت أمس الجمعة قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقيادات في الحشد الشعبي العراقي.

وتشهد العاصمة العراقية، بغداد، حالة من التوتر، إذ يتظاهر الآلاف، منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي يوم الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 27 شخصا وإصابة 62 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.