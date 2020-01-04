تحليق مكثف للطيران الاسرائيلي فوق بيروت وجنوبي لبنان

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن الطيران الإسرائيلي حلق بشكل مكثف طوال ليل أمس الأحد في الأجواء اللبنانية.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن مصادرها أن الطائرات الإسرائيلية بدأت بالتحليق بعد عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق.

وأشارت أن التحليق الطائرات استمر حتى صباح يوم السبت وطاول مناطق لبنانية مختلفة ومنها العاصمة بيروت ومناطق جنوبية محاذية للحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت، صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.