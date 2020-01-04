نصيحة أمريكية لدول الخليج عقب مقتل قاسم سليماني: عليكم مضاعفة تأمينكم 3 أضعاف

نصح دينيس روس المستشار الرئاسي الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط، دول الخليج بزيادة إجراءات التأمين ثلاثة أضعاف، عقب مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال روس في مقابلة مع شبكة CNN: "أعتقد أن على دول الخليج مضاعفة إجراءات الأمن والحماية 3 أضعاف، وعليهم التركيز على الأنظمة الدفاعية ضد الطائرات الموجهة الدرونز".

وتابع "حتى قطر التي لها علاقات مختلفة مع إيران، هناك قاعدة أمريكية ضخمة فيها، وأعتقد أنهم يشعرون بالقلق".

وأضاف روس "رغم ذلك أعتقد أننا سنرى استخداما إيرانيا إضافيا للميليشيات بصورة غير مباشرة. أعتقد أن الإيرانيين سيحاولون خلق انطباع نفي وإنكار مرافق لرسائل لا يمكن فهمها بصورة خاطئة بأن طهران وراء ذلك".

وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت صباح أمس الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

يذكر أن المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، هدد برد قاس على العملية الأمريكية التي أسفرت عن مقتل اللواء قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق.