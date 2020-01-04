ضجة في قطر بعد تداول صور متعلقة بقاسم سليماني... ومسؤول بالخارجية يرد

أعاد مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي، نشر "فبركات" تداولها نشطاء ووسائل إعلام حول موقف قطر من مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني اللواء قاسم سليماني.

وأعاد الرميحي، نشر هذه "الفبركات" عبر صفحته على "تويتر" قبل ساعات من بيان رسمي من الخارجية القطرية بشأن موقفها من مقتل اللواء قاسم سليماني.

— قطر اليوم (@Qat) January 3, 2020

— ‏F B A | فهد بوزوير (@FahadBuzwair) January 3, 2020

وأصدرت وزارة الخارجية القطرية، بيانا رسميا، حذرت فيه من توالي مظاهر التصعيد في العراق. وقالت: "تحذر دولة قطر من توالي مظاهر التصعيد في العراق الشقيق الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها وتطالب جميع الأطراف بضبط النفس وتجنيب العراق وشعبه وشعوب المنطقة عمومًا الدخول في حلقة العنف المفرغة ومغبات التصعيد المسلح المباشر وغير المباشر. كما تدعو وزارة الخارجية بدولة قطر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه المنطقة".

— أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) January 3, 2020

​وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح أمس الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأمريكية".

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".

وتشهد العاصمة العراقية، بغداد، حالة من التوتر، إذ يتظاهر الآلاف، منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع للحشد الشعبي يوم الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 27 شخصا وإصابة 62 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.