تصرف أمير سعودي تجاه سيدة يثير إعجاب المواطنين... فيديو

ويظهر في مقطع الفيديو سيدة تطلب الحصول على مبلغ 3 آلاف ريال من الأمير لحاجتها لإجراء عملية جراحية، إلا أن الأمير قدم لها 50 ألف ريال.
#عبدالعزيز_بن_فهد— مبارك الشهري (@Mubark_m9) January 3, 2020
عمر -رضي الله عنه- وهو يتفقد رعيته تفقداً عجيباً، فقد كان يبكي فيقال له ما الذي يبكيك؟ فيقول: “أخاف أن يسألني عن دابة عثرت ببغداد فيقول لي لم تسوي لها الطريق يا عمر“.
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اللهم إنّا نُشهِدك على محبّتنَا للأمير عبدالعزيز ... فأَحِـــبَّــه pic.twitter.com/rNSH5quxSt
ويعرف عن الأمير عبد العزيز بن فهد، مواقفه الإنسانية مع العديد من المواطنين في المملكة.
وسبق للأمير عبد العزيز بن فهد، وأن استقبل ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان في منزله، في خطوة جعلت العديد من السعوديين يؤكدون على أنها تأتي للدلالة على قوة وتماسك الأسرة الحاكمة.
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