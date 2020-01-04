تصرف أمير سعودي تجاه سيدة يثير إعجاب المواطنين... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه الأمير عبد العزيز نجل العاهل السعودي السابق، فهد بن عبد العزيز، يقدم مبلغا من المال لسيدة في المملكة.

ويظهر في مقطع الفيديو سيدة تطلب الحصول على مبلغ 3 آلاف ريال من الأمير لحاجتها لإجراء عملية جراحية، إلا أن الأمير قدم لها 50 ألف ريال.

#عبدالعزيز_بن_فهد



عمر -رضي الله عنه- وهو يتفقد رعيته تفقداً عجيباً، فقد كان يبكي فيقال له ما الذي يبكيك؟ فيقول: “أخاف أن يسألني عن دابة عثرت ببغداد فيقول لي لم تسوي لها الطريق يا عمر“.

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اللهم إنّا نُشهِدك على محبّتنَا للأمير عبدالعزيز ... فأَحِـــبَّــه pic.twitter.com/rNSH5quxSt — مبارك الشهري (@Mubark_m9) January 3, 2020

ويعرف عن الأمير عبد العزيز بن فهد، مواقفه الإنسانية مع العديد من المواطنين في المملكة.

وسبق للأمير عبد العزيز بن فهد، وأن استقبل ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان في منزله، في خطوة جعلت العديد من السعوديين يؤكدون على أنها تأتي للدلالة على قوة وتماسك الأسرة الحاكمة.