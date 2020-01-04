عبد المهدي يشارك مراسم تشييع قتلى القصف الأمريكي... صور

شارك رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، مراسم تشييع قتلى القصف الأمريكي في بغداد.

وكانت هيئة الحشد الشعبي أعلنت، في وقت سابق من اليوم السبت، انطلاق مراسم تشييع قتلى القصف الأمريكي، انطلاقاً من مطار المثنى باتجاه منطقة الكاظمية.

وقال إعلام الحشد، إن "مراسم تشييع الشهداء القادة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد الحرس الثوري الحاج قاسم سليماني ومدير مديرية العلاقات العامة في الحشد الشعبي محمد رضا مع الشهداء الآخرين انطلقت، صباح اليوم، من مطار المثنى باتجاه الكاظمية المقدسة".

وأكد التلفزيون العراقي الرسمي، صباح أمس الجمعة، مقتل نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني في قصف استهدف موكبهما قرب مطار بغداد.