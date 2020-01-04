اجتماع أمني رفيع... إسرائيل تبحث رد إيران المحتمل على اغتيال سليماني

نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن رد إيران الفوري على إسرائيل غير متوقع، لافتة إلى اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" لبحث تداعيات اغتيال قائد قوة فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وذكرت المصادر أن الاجتماع سيكون غدا، مرجحة أن تسعى إيران إلى ضرب أهداف أمريكية في المنطقة، ردا على اغتيال سليماني، وفقا لموقع الهيئة.

وقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى، بينهم "شخصيات مهمة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الجيش قتل قاسم سليماني بناء على تعليمات الرئيس دونالد ترمب، وأنه إجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج.

חיסול סולימאני | במערכת הביטחון מעריכים כי קיים סיכוי נמוך מאוד שאיראן תגיב נגד ישראל בטווח הקרוב

הדיווח של @roysharon11 מתוך #השבוע pic.twitter.com/TaYDyaRViQ — כאן חדשות (@kann_news) January 3, 2020

كما أكد الحرس الثوري الإيراني، فجر أمس الجمعة، مقتل قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني في بغداد "بهجوم أمريكي".

وكان الحشد الشعبي قال في تغريدة على حسابه في موقع تويتر إنّه "يؤكّد استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الحاج أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية استهدفت عجلتهما على طريق مطار بغداد الدولي".

ويأتي مقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

واكتفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعد انتشار نبأ مقتل سليماني، بنشر صورة للعلم الأمريكي على حسابه في موقع تويتر من دون أي تعليق.

والمهندس هو رسمياً نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي لكنّه يعتبر على نطاق واسع قائد الحشد الفعلي وقد أدرجت الولايات المتحدة اسمه على قائمتها السوداء.

أما سليماني، الجنرال الإيراني الذائع الصيت، فهو قائد فيلق القدس، الجهاز المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، وهو أيضاً رجل إيران الأول في العراق.

وتوعد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي والرئيس الإيراني، حسن روحاني، قتلة سليماني بالانتقام من الولايات المتحدة.