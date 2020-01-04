ارتفاع إيرادات قناة السويس في 2019

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة إيراداتها لعام 2019 بنسبة 1.3 بالمئة عن عام 2018.

القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم السبت "زادت حصيلة الإيرادات المحققة بالدولار من 5.7 مليار دولار عام 2018 إلى 5.8 مليار دولار عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 1.3 بالمئة".

وقررت الهيئة "تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه عام 2019 مع استثناء فئتين فقط، وهما سفن الصب الجاف وناقلات الغاز المسال، بحيث تقرر زيادة رسوم عبورهما بنسبة قدرها 5 بالمئة عما كانت عليه خلال العام الماضي، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من نيسان/أبريل القادم".

وأشارت إلى "نجاح السياسات التسويقية للهيئة في جذب خطوط جديدة بإجمالي 3463 سفينة وإيرادات بلغت 731 مليون دولار خلال عام 2019".

وتمتلك الهيئة صلاحيات وسلطات كاملة على محور قناة السويس في كل ما يتعلق بجميع الأنشطة وتنفيذ المشروعات بمنطقة المحور وشرق القناة، والمناطق اللوجستية بمناطق إقليم قناة السويس وسيناء، والعين السخنة، ووادي التكنولوجيا.