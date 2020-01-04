روسيا ترصد 16 خرقا لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 16 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 8 خروقات.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية على موقعها الرسمي:

"الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 34 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في المحافظات التالية: إدلب (5) وحلب (2) واللاذقية (6) وحماة (3)، بينما رصد الجانب التركي 8 خروقات، وذلك في المحافظات التالية: إدلب (5) وحماة (1) حلب (2)".

ومن جهة أخرى، لم يقم المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين خلال 24 ساعة الماضية بتنفيذ أي عمليات إنسانية.