المصارعة الحرة تتدخل بالشجار بين المواطنين والشرطة اللبنانية.. فيديو

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، يوم أمس الجمعة، مقطع فيديو في لبنان عن مشاجرة بين مواطنين وعناصر من الشرطة اللبنانية كانت مكلفة بحماية إحدى المصارف.

وأظهر الفيديو لحظات دقيقة لعملية المشاجرة بين مواطنين أرادوا الدخول إلى المصرف للحصول على أموالهم ومستحقاتهم مقابل قيام الشرطة اللبنانية بمنعهم بعد قرار المصرف بالإغلاق.

وقام أحد المواطنين بالصعود على السيارة والقفز على القوى الأمنية وتلاه مواطن آخر قام بنفس الحركة.

هذا الأمر ذكر الكثير من رواد التواصل الاجتماعي بحركات المشاركين بالمصارعة الحرة على القنوات التلفزيونية.