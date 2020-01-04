"ستشعرون في الأيام المقبلة"... "حزب الله" يكشف طريقة الرد على "اغتيال سليماني"

قال مسؤول في "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، إن رد "محور المقاومة" على قتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية، سيكون حازما.

وقال رعد إن "الأمريكيين أخفقوا في استهدافهم سليماني"، مضيفا أنهم "سيشعرون بذلك في الأيام المقبلة".

وأشار زعيم كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله في البرلمان اللبناني، محمد رعد، خلال لقاء مع قناة "الميادين" اللبنانية، إلى "مجموعة من لبنان إلى اليمن والتي عززت النفوذ العسكري لطهران في المنطقة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح أمس الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".

وتشهد العاصمة العراقية، بغداد، حالة من التوتر، إذ يتظاهر الآلاف، منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع للحشد الشعبي يوم الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 27 شخصا وإصابة 62 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.