الجيش السوري يبدأ باستهداف الفصائل على محاور ريف حلب وسراقب والمعرة

وقالت "سانا"، إن وحدات من الجيش نفذت صباح اليوم ضربات مدفعية وصاروخية على مواقع المجموعات الإرهابية ومحاور تحركاتها في مدينة معرة النعمان وبلدات سراقب ومعرشورين ومعرشمشة وتلمنس بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش السوري أحبط في ريف معرة النعمان يوم أمس الأول هجوما للمجموعات الإرهابية على النقاط العسكرية في بلدتي التح وجرجناز واستهدفت تحركاتها على محور أبو الضهور -سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وفي ريف حلب الجنوبي الغربي أفادت الوكالة أن وحدات من الجيش استهدفت بالمدفعية مواقع للتنظيمات الإرهابية في قرية خلصة، مشيرة إلى أنه تنتشر في الريف الغربي والجنوبي لمدينة حلب مجموعات إرهابية تتبع في أغلبيتها لتنظيم "جبهة النصرة" تعتدي على الأحياء السكنية في المدينة.

وكان الجيش السوري أرسل تعزيزات في الأيام الأخيرة إلى محافظة حلب، وبدأت طلائع تعزيزات عسكرية بالوصول تدريجيا إلى مدينة حلب، منذ صباح يوم الخميس الماضي.

وقال مراسل "سبوتنيك" في حلب، إن آليات للجيش السوري تحمل معدات عسكرية وجنودا بدأت بالتوافد إلى مدينة حلب.