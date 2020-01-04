نائب رئيس الإمارات يعلن تشكيل "مجلس دبي" للإشراف على المشروعات الكبرى في الإمارة

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس الوزراء الاتحادي وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، عن تشكيل "مجلس دبي" برئاسته وعضوية نجليه وستة مسؤولين آخرين؛ وذلك للإشراف على المشاريع الكبرى في الإمارة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الشيخ محمد بن راشد، في بيان نشر على صفحة مكتبه التنفيذي، "بعد ما ارتأينا واستشرنا قررنا، تشكيل مجلس دبي برئاستي ونائبي حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد، وعضوية ستة مسؤولين، يشرفون على ستة مشاريع للنمو في الإمارة، وتعيين رئيس المكتب التنفيذي أمينا عاما لمجلس دبي".

وبحسب الشيخ محمد بن راشد، سوف يشرف "مجلس دبي" على إطلاق المشاريع الكبرى في الإمارة، ويعمل على فتح قطاعات تنموية جديدة، واستشراف فرص دبي المستقبلية العالمية، والإشراف على حوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية، ومتابعة كافة مؤشرات تطويرها الاقتصادي العالمي.

كما يشرف المجلس أيضا على رسم رؤية الخمسين عاما القادمة للإمارة، ورؤية يشرف على تكوينها قادة المستقبل حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد، لتطوير أجندتها التنموية، والتأكد من توفير الحياة الأفضل لمواطنيها وزائريها وساكنيها.

واعتبر حاكم دبي أن ما كان يصلح في الماضي قد لا يصلح للمستقبل، ويفرض الزمن على قادة الإمارة تغيير الأدوات، وتجديد المؤسسات، ومحاربة الركود.

وقال "هدفنا استشراف فرص دبي المستقبلية .. وترسيخ جاذبية مدينتنا الاقتصادية.. وضمان أفضل حياة لساكنيها وزائريها".

ويتزامن القرار - "إعلان وثيقة 4 يناير 2020" – مع ذكرى تولي الشيخ محمد بن راشد الحكم في الإمارة، في 4 كانون الثاني/يناير 2006.

ومنذ توليه الحكم في إمارة دبي، قام الشيخ محمد بن راشد بإصلاحات رئيسيّة على صعيد حكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة، بما في ذلك إطلاق استراتيجيّة الحكومة الاتحاديّة، في 2008، ورؤية الإمارات 2021؛ وكذلك عدد من المبادرات، كمهرجان دبي للتسوق، وحكومة دبي الإلكترونيّة.