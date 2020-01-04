تغريدات أمير سعودي تهاجم وزير الخارجية اللبناني ويطلق بحقه "تسمية مزدوجة"

غرد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، يوم أمس الجمعة على صفحته الرسمية على "تويتر" مهاجما وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل بسبب الموقف اللبناني المدين لعملية اغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني.

وقال الأمير بن مساعد في تغريدته عن الوضع اللبناني ومسار تشكيل الحكومة اللبنانية: "أن الحكومة اللبنانية القادمة هي حكومة حزب الله قولًا واحدًا".

حكومة لبنان القادمة هي حكومة حزب الله قولًا واحدًا — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) January 3, 2020

وفي تغريدة أخرى، هاجم الأمير السعودي، وزارة الخارجية اللبنانية، والوزير جبران باسيل، متعمدًا تغيير اسم عائلة الأخير أكثر من مرة، من "باسيل إلى "باسيج".

جبران باسيج قال وقت ضرب أرامكو لا نستطيع أن ندين من باب النأي بالنفس، والآن تدين الخارجية اللبنانية( نظريًا) والحزبية ( عمليًا) تدين مقتل سليماني.. إن لم تستحِ فاصنع ما شئت — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) January 3, 2020

وذكر بن مساعد بأن الوزير باسيل "صرّح وقت تعرض منشآت أرامكو للقصف، بأنَّ لبنان لا يستطيع أن يُدين ما حصل من باب النأي بالنفس".

يبدو أن من صاغ البيان هو جبران باسيج https://t.co/Tq6wtrTy1W — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) January 3, 2020

وفرق عبدالرحمن بن مساعد، بين موقف الخارجية اللبنانية من "ضرب أرامكو" وموقفها من اغتيال سليماني.

وقال بن مساعد تعقيبًا على البيان: "الخارجية اللبنانية (نظريًا) والحزبيّة (عمليًا) تدين مقتل سليماني"، مضيفًا: "إن لم تستحِ فاصنع ما شئت".