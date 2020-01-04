مسؤول سوري ينشر "صورة نادرة" لسليماني أثناء القتال ضد "داعش"

نشر عضو مجلس الشعب السوري ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس الشهابي، صورا يظهر فيها الجنرال قاسم سليماني مع ضابط سوري، قال إنها أثناء فترة العمليات ضد تنظيم "داعش" في البادية السورية.

وقال عضو مجلس الشعب السوري ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس الشهابي، اليوم السبت، عن الصور إنها:

"صورة نادرة للجنرال سليماني مع العميد الراحل عصام زهر الدين في خط المواجهة ضد داعش في الصحراء السورية".

وأشار الشهابي في المنشور إلى أن العميد الراحل عصام زهر الدين قتل بعد تحرير دير الزور بقنبلة زرعها تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح أمس الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.