ابنة محمد بن راشد تشكره على ثقته الغالية

توجهت ابنة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، بالشكر إلى والدها، على ثقته الغالية.

وشكرت الشيخة لطيفة بنت محمد والدها، بعدما أصدر قرارا بضمها إلى "مجلس دبي".

وغردت الشيخة لطيفة بنت محمد، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "أشكر والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ثقته الغالية وأعاهده ونائبيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وأهل دبي وساكنيها على العمل بتفاني واخلاص وتسخير كل الجهود لتحقيق رؤية سموه للخمسين عاما المقبلة".

أشكر والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ثقته الغالية وأعاهده ونائبيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وأهل دبي وساكنيها على العمل بتفاني واخلاص وتسخير كل الجهود لتحقيق رؤية سموه للخمسين عامًا المقبلة — Latifa MR Al Maktoum (@LatifaMRM) January 4, 2020

وتشغل الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، منصب رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.

​وأعلن نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس الوزراء الاتحادي وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، عن تشكيل "مجلس دبي"، برئاسته وعضوية نجليه و6 مسؤولين آخرين، وذلك للإشراف على المشاريع الكبرى في الإمارة.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في بيان نشر على صفحة مكتبه التنفيذي، "بعد ما ارتأينا واستشرنا قررنا، تشكيل مجلس دبي برئاستي ونائبي حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد، وعضوية ستة مسؤولين، يشرفون على ستة مشاريع للنمو في الإمارة، وتعيين رئيس المكتب التنفيذي أمينا عاما لمجلس دبي".

وبحسب الشيخ محمد بن راشد، سوف يشرف "مجلس دبي" على إطلاق المشاريع الكبرى في الإمارة، ويعمل على فتح قطاعات تنموية جديدة، واستشراف فرص دبي المستقبلية العالمية، والإشراف على حوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية، ومتابعة كافة مؤشرات تطويرها الاقتصادي العالمي.

كما يشرف المجلس أيضا على رسم رؤية الخمسين عاما القادمة للإمارة، ورؤية يشرف على تكوينها قادة المستقبل حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد، لتطوير أجندتها التنموية، والتأكد من توفير الحياة الأفضل لمواطنيها وزائريها وساكنيها.

واعتبر حاكم دبي أن ما كان يصلح في الماضي قد لا يصلح للمستقبل، ويفرض الزمن على قادة الإمارة تغيير الأدوات، وتجديد المؤسسات، ومحاربة الركود.

وقال "هدفنا استشراف فرص دبي المستقبلية .. وترسيخ جاذبية مدينتنا الاقتصادية.. وضمان أفضل حياة لساكنيها وزائريها".

ويتزامن القرار - "إعلان وثيقة 4 يناير 2020" – مع ذكرى تولي الشيخ محمد بن راشد الحكم في الإمارة، في 4 يناير/ كانون الثاني 2006.

ومنذ توليه الحكم في إمارة دبي، قام الشيخ محمد بن راشد بإصلاحات رئيسيّة على صعيد حكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة، بما في ذلك إطلاق استراتيجيّة الحكومة الاتحاديّة، في 2008، ورؤية الإمارات 2021؛ وكذلك عدد من المبادرات، كمهرجان دبي للتسوق، وحكومة دبي الإلكترونية.