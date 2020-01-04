عدد الوفيات بانفلونزا "الخنازير" في اليمن يبلغ 426 حالة خلال 3 سنوات

كشف مسؤول طبي في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية المشكلة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم السبت، عن ارتفاع الوفيات بـ"انفلونزا الخنازير" (H1N1) في البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، لتبلغ 426 حالة وفاة.

القاهرة – سبوتنيك. وقال مدير البرنامج الوطني لمكافحة الانفلونزا في وزارة الصحة العامة والسكان بصنعاء، أحمد الزبير، حسبما نقل عنه موقع وزارة الدفاع بصنعاء "26 سبتمبرنت"، اليوم السبت، إن "إجمالي الحالات المشتبه بإصابتها بانفلونزا (H1N1) خلال العام المنصرم 2019 بلغ 7364 حالة توفي منها 310 حالات".

وأضاف أن "عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض في 2018 بلغ 8522 توفي منها 71 حالة، فيما توفي خلال العام 2017 نحو 45 من إجمالي 7520 حالة اشتباه".

وأشار الزبير إلى "استنفار وزارة الصحة لمواجهة المرض وتخصيصها أقسام وأسرة عناية مركزة في المستشفيات العامة، وتخصيص 3 غرف في كل مستشفى خاص، بالإضافة إلى توفير كميات من اللقاح للكادر الطبي المخالط للحالات، وكميات كافية من العلاج للحالات ذات الخطورة".

وأكد "توفير المحاليل المخبرية الخاصة بفحص الانفلونزا للترصد للمرض ومراقبة أنواعه وجمع عينات مخبرية لإرسالها إلى الخارج لفحصها والتأكد من عدم ظهور وباء جديد، وتدريب الأطباء والممرضين وفرق الاستجابة السريعة وإرسال فرق الاستجابة السريعة للتقصي عن الحالات".